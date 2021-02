Massale demonstratie in Nepal na verkrachting en moord 17-jarig meisje

LIVESTREAM. Advocaten Trump na drie uur klaar met verdedi­ging, proces is “onterechte politieke wraak”, Democraten versprei­den “absurde en monsterlij­ke leugens”

12 februari In de Amerikaanse Senaat is de vierde dag van het impeachmentproces tegen Donald Trump aan de gang. De advocaten van de voormalige president hebben ongeveer drie uur lang de tijd genomen om de voormalige president te verdedigen. De belangrijkste punten waren dat er geen sprake was van ophitsing, dat hij vrijheid van meningsuiting heeft en dat het proces ongrondwettelijk is, omdat Trump geen president meer is. Mogelijk volgt morgen al een stemming. Huidig president Joe Biden is alvast benieuwd naar het standpunt van de Republikeinen.