Massale betoging in Polen: honderdduizenden vechten voor democratie

Europese Commissie meest kritisch voor Polen en Hongarije in rapport over rechts­staat

Polen en Hongarije hebben van de Europese Commissie de meeste kritiek gekregen in haar rapport over de toestand van de rechtsstaat in de 27 EU-lidstaten. Warschau en Boedapest worden op de vingers getikt omdat de rechterlijke macht in beide landen onder druk staat, de mediavrijheid allesbehalve gegarandeerd is, de democratie met de voeten getreden wordt en de anticorruptiemaatregelen te weinig voorstellen.