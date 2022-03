Massagraven in Marioepol: "We begraven zelfs lichamen in de flatgebouwen”

Vrees dat Rusland chemische wapens inzet groeit bij inlichtin­gen­dien­sten

Het Witte Huis stelt dat Rusland mogelijk chemische of biologische wapens zou kunnen inzetten in Oekraïne. Die bewering komt van Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki als reactie op een beschuldiging van de Russische autoriteiten. Rusland beschuldigt de VS ervan een “militair biologisch programma” in Oekraïne te ondersteunen met dodelijke ziekteverwekkers, waaronder pest en miltvuur.

