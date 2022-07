Massagraf met resten van 8.000 nazi-slachtoffers gevonden in Polen

Volgens de onderzoekers zijn de slachtoffers in het graf al in 1939 vermoord. In 1944, toen het Russische leger oprukte in Polen, probeerden de kampautoriteiten de sporen van hun misdaden uit te wissen. Ze gaven Joodse gevangenen de opdracht de lichamen op te graven en te verbranden. Vervolgens werd de as opnieuw begraven.

In totaal hebben de onderzoekers bijna 16.000 kilo menselijke as opgegraven. Volgens de onderzoekers correspondeert ongeveer twee kilo as met een menselijk lichaam. Zo komen ze op hun schatting van achtduizend lichamen. Delen van de as zullen op DNA worden onderzocht, in de hoop meer over de identiteit van de slachtoffers te weten te komen.