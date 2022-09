Massaal protest in Argentinië na mislukte aanslag op vicepresident: “Gelukkig dat het pistool weigerde”

De video die Frankrijk schokt: minderjari­gen slaan oude vrouw (89) het ziekenhuis in voor paar euro

Een 89-jarige vrouw ligt bewusteloos op de grond in het mondaine Cannes. De hulpdiensten vermoeden dat ze onwel is geworden. Maar dan worden de beelden van de bewakingscamera bekeken. Daarop is te zien hoe drie tieners van 14 jaar oud haar achtervolgen, slaan en beroven. Het zijn beelden die koude rillingen bezorgen en Frankrijk in rep en roer zetten. De burgemeester van Cannes eist harde maatregelen.

2 september