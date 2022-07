Massaal protest aan Chinese bank: “Geef ons ons spaargeld terug”

Bijna duizend Chinese burgers protesteerden gisteren aan de People’s Bank of China in Zhengzhou, in de Henan provincie. Daar eisten ze hun spaargeld terug, nadat drie locaties van het bankfiliaal miljoenen euro’s aan tegoeden bevroren in april.

De bank communiceerde in april dat dat gebeurde voor een interne upgrade van hun systemen, maar zou sindsdien niets meer laten weten hebben over de bevriezing. Volgens de Chinese media zou het kunnen gaan over een waarde van bijna anderhalf miljard euro aan bevroren stortingen. De overheid zou een onderzoek zijn gestart bij de drie banken.

Vreedzaam protest

Ongeveer duizend burgers kwamen gisteren samen op de trappen van één van de banken. Het vreedzame protest werd gevoerd met spandoeken en slogans zoals “Banken van Henan, geef mijn spaargeld terug!”

Opvallend waren de Chinese vlaggen die de burgers ook meedroegen, om uit te drukken dat hun woede niet gericht was op de nationale overheid, enkel op de lokale autoriteiten. De tactiek wordt veel gebruikt door protestanten in China, want onenigheid wordt daar ten strengste afgestraft.

Volledig scherm Massaal protest in Zhengzhou, China. © CNN

Gewelddadige ‘crackdown’

Aan de andere kant van de weg verzamelden honderden politieagenten en security personeel. Die begonnen aan de gewelddadige onderdrukking van het protest. Terwijl de agenten de protestanten van de trappen sleurden, gooiden de burgers met flesjes en andere kleine objecten. Volgens getuigen en videos op social media begonnen de agenten ook te slaan op burgers die zich probeerden te verzetten.

De burgers reageerden met shock na de agressieve methodes van de agenten. “Ik had niet verwacht dat ze zo gewelddadig en schaamteloos te werk zouden gaan. Er was geen communicatie, geen waarschuwing, voor ze ons hardhandig uiteendreven”, klonk het.

Na afloop werden de protestanten in bussen gestoken en vervoerd naar geïmproviseerde detentiekampen in de stad. Sommige verwonde burgers werden naar het ziekenhuis gebracht. Vele van de protestanten zouden in de late namiddag vrijgelaten zijn.

“No travel”

Vorige maand waren er al plannen voor een soortgelijk protest in Zhengzhou, maar toen zouden de autoriteiten de coronacrisis misbruikt hebben om het protest tegen te houden. China maakt gebruik van ‘COVID 19 health codes’ om burgers te informeren of ze al dan niet mogen reizen. Die codes zouden opeens naar “no travel” veranderd zijn, zodat het protest niet kon doorgaan. Vijf ambtenaren zijn na afloop gestraft voor het misbruik van die ‘health codes’.