Massaal gezochte dader van dubbele moord in Franse Cevennen geeft zich na vier dagen over aan politie

In het Franse gehucht Les Plantiers, hartje Cevennen in het Centraal-Massief, is een treurige moordzaak uitgelopen op een dagenlange zoektocht door honderden agenten naar de schutter. Na een klopjacht van vier dagen heeft Valentin Marcone (29) zich nu overgegeven aan de politie. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend. De man wordt verdacht van het neerschieten van zijn baas en een collega in een houtzagerij op dinsdagochtend. Daarna vluchtte hij zwaarbewapend de wildernis in.

“De man die sinds dinsdag voortvluchtig was in de Gard, heeft zich overgeven”, schreef de minister van Binnenlandse Zaken, Gérarld Darmarin, op Twitter. “Dank aan alle agenten voor hun uitzonderlijke inzet, dag en nacht, gedurende de laatste 3 dagen.”

Volgens een bron dichtbij het onderzoek, heeft de man zich zonder geweld overgegeven, bericht het Franse nieuwsagentschap AFP. De 29-jarige Valentin Marcone verschool zich in een bos in de Cevennen. “Het individu is opgepakt om 19.25 uur nabij de kerk van Saint-Marcel de Fontouillouse, in het zoekgebied”, aldus een andere bron bij het onderzoek. Die sprak ook van een overgave zonder weerstand. “Hij was volledig in camouflage gekleed. Hij zat verschanst. We hebben zijn schuilplaats gevonden net voor hij zich overgaf”, aldus een andere onderzoeksbron. “Ongetwijfeld voelde hij dat hij geen vluchtmogelijkheid had.”

In Les Plantiers en omliggende dorpen als Saumane en Saint-Jean-du-Gard - is de dubbele moord het gesprek van de dag. Iedereen heeft weleens hout gehaald bij de zagerij van Luc Teissonnière (55) in het 260 inwoners tellende gehucht. De Fransman werd dinsdagochtend samen met een van zijn werknemers (32) doodgeschoten op zijn werkplaats. Een andere werknemer was getuige van het drama en stelde de politie op de hoogte.

Volledig scherm Speciale eenheden van de Franse gendarmerie patrouilleren door het gehucht Les Plantiers. Ook in omliggende dorpen is de politie op straat. Inwoners zijn gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. © AFP

De 29-jarige Valentin Marcone, sinds een jaar de derde werknemer van de zagerij, werd door de politie meteen als hoofdverdachte beschouwd. Hij zou een geschil hebben met zijn baas over het werkrooster en hem dinsdagochtend niet hebben begroet. Toen Teissonnière daarover - “op vriendelijke wijze” - een opmerking maakte, greep Marcone naar een handwapen en schoot zijn baas met meerdere kogels door het hoofd. Een werknemer die tussen beide wilde komen, overkwam hetzelfde. De schutter ging daarna naar huis, pakte vermoedelijk nog een wapen (een geweer voor lange afstanden) en stouwde een rugzak vol met proviand, munitie en warme kleren. Sindsdien ontbrak van hem elk spoor, maakte de procureur van Alès, François Schneider, bekend.

Afgekeurd als scherpschutter

En dus werd er in de Cevense wildernis sinds dinsdagochtend dag en nacht gezocht naar Marcone, die is getrouwd en vader is van een kind. Honderden agenten van de Franse politie en antiterrorisme-eenheid waren aanwezig, helikopters en drones met infraroodcamera's vlogen rond en ook een Sint Hubertushond (het hondenras is vermaard voor zijn kwaliteiten als speurhond) werd ingezet. De wegen rondom Les Plantiers waren afgezet, auto's werden gecontroleerd en de inwoners moesten zoveel mogelijk binnen blijven.

Marcone zou in het verleden scherpschutter hebben willen worden in het Franse leger, maar werd afgekeurd door oogproblemen. Wel is hij lid van een schietclub en fervent jager. Hij kent de omgeving dan ook als zijn broekzak, zei kolonel Laurent Hass van de politie. “Hij heeft dat voordeel ten opzichte van ons.” Hass schetste de omgeving als uitgestrekt, bergachtig, met dichte bossen en vele grotten. Marcone kon overal zitten. In eerste instantie werd een gebied van 15 vierkante kilometer afgesloten. Donderdagochtend lanceerden de autoriteiten een getuigenoproep met foto van de schutter. Het scenario dat Marcone verder weggevlucht was, werd niet uitgesloten. Justitie riep de Fransman op om zich over te geven. “Ik roep hem op om tot bezinning te komen. Misschien kan hij me horen’’, zei openbaar aanklager Eric Maurel.



Ook de vader van de schutter, Frédéric Marcone, sprak tot zijn zoon. In een opgenomen audiobericht dat werd verspreid via de politie klonk het: “Als je je nu overgeeft dan ben ik er zeker van dat ze niet het vuur op je zullen openen, mijn zoon. Geloof me.” En: “Valentin, het is papa, ik hou van je, wij houden van je, (...) we zijn allemaal bij je.”

Volledig scherm Helikopters zwermen rond in de omgeving van Les Plantiers in de beboste en bergachtige Cevennen. © AFP

Shock

Volledig scherm © AFP Burgemeester Bernard Mounier van Les Plantiers was zich bewust van de moeilijke taak die hij had. Zijn burgers leefden in angst en iedereen in het gehucht kent elkaar. De families van de betrokkenen leven er samen en zijn in sommige gevallen zelfs collega's. “Ik ben er om te zeggen: Wees niet bang”, liet de burgervader van Midi Libre weten. “Voor ons kleine dorp is het essentieel om verenigd te blijven.”



Mounier weet van het meningsverschil dat Marcone had met zijn baas over het werkrooster. Ook was er een geschil tussen de schutter en het vorige gemeentebestuur. “Het toeval wil dat ik hem op de ochtend van de tragedie rond 8.00 uur langs het stadhuis zag rijden. Hij wuifde naar me, waarop ik terugzwaaide.”

Yves Rausch

De klopjacht doet sterk denken aan de Duitser Yves Rausch (32), beter bekend als ‘de rambo van het Zwarte Woud’. De dertiger baarde opzien toen hij in juli vorig jaar in het woud bij het zuidwestelijke Duitse Offenburg vier agenten met een pistool bedreigde en hun dienstwapens afpakte voor hij de benen nam. Het incident leidde tot een klopjacht van zes dagen in het Zwarte Woud waarbij honderden politieagenten speurden met behulp van honden, helikopters en drones.

Volledig scherm Mensen en auto's in de omgeving van Les Plantiers worden gecontroleerd door de politie. Iedereen die naar binnen of naar buiten wil moet daarvoor een geldige reden opgeven. © AFP

Volledig scherm Speciale eenheden van de Franse gendarmerie controleren het binnenkomend verkeer in Les Plantiers. © AFP

Volledig scherm Het donderdag verspreide opsporingsbericht. © AFP