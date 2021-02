Massaal applaus voor ‘Captain Tom’, de Brit die 35 miljoen euro inzamelde door rondjes te stappen in zijn tuin

Vriend van vermiste wandelaar vreest dat ze ontvoerd is

18:06 De Britse vrouw die in november vermist raakte tijdens een wandeling in de Pyreneeën, is mogelijk ontvoerd. Dat vreest haar vriend Dan Colegate. De 37-jarige Esther Dingley bevond zich op de top van de Pic de Sauvegarde aan de Frans-Spaanse grens toen ze op 22 november voor het laatst contact had met haar partner via WhatsApp. Sindsdien lijkt ze van de aardbodem verdwenen.