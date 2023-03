Masja (13) maakte een tekening tegen de oorlog. Nu riskeert ze de rest van haar jeugd in een Russisch weeshuis te slijten

Afghaanse omroep laat zeldzaam vrouwenpa­nel aan het woord op Internatio­na­le Vrouwendag

Ter ere van Internationale Vrouwendag had de Afghaanse zender Tolo News vandaag in de studio een panel te gast dat uitsluitend uit vrouwen bestond. Ook in het publiek zaten enkel vrouwen. Een unieke uitzending, aangezien veel vrouwelijke journalisten hun werk verloren of achter de schermen begonnen te werken sinds de taliban aan de macht kwamen.