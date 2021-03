Marty Walsh bevestigd als Amerikaanse minister van Werk

ANALYSE. Hoe Bidens geruzie met Rusland en China ook Europa tot rechtlij­nig­heid aanport

20 maart Joe Biden zit nog maar acht weken in het Witte Huis en hij heeft al vlammende ruzie met Rusland en China. Omdat hij zich moet bewijzen, maar ook omdat die landen té boosaardig zijn om ze de wereldmacht te gunnen. Een gevolg is wel dat Europa zal moeten kiezen of het rechtlijnig wil zijn, nu het zich niet meer kan verschuilen achter de onbetrouwbaarheid van Donald Trump.