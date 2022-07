Martelingen en gedwongen verdwijningen: rapport van Human Rights Watch schetst luguber beeld van oorlogsmisdaden in Oekraïne

Russische troepen hebben Oekraïners gemarteld, hen onwettig vastgehouden en zelfs doen verdwijnen. Dat is het harde verdict van een rapport van Human Rights Watch. Ooggetuigen spreken in dit rapport nog over executies en groepsverkrachtingen door Russische militairen.

Het rapport werd geschreven door Human Rights Watch, de internationale mensenrechtenorganisatie. Het rapport doet beroep op ooggetuigen die vlak na de Russische inval op 24 februari, in bezet gebied woonden. “Deze gebieden veranderden onder het bewind van de Russen in gebieden waar angst en wilde wetteloosheid zegevierden”, aldus Yulia Gorbunova, een van de onderzoekers bij Human Rights Watch.

In totaal telt het rapport de ooggetuigenverslagen van 71 mensen uit Cherson, Melitopol, Berdyansk, Skadovsk en 10 andere steden en dorpen in de regio’s Cherson en Zaporizja. Ze vertellen allemaal hetzelfde schrijnende verhaal: waar de Russen binnenvielen, ging het er hard aan toe.

Afranselingen en elektrische schokken

Zo waren sommigen getuige van martelingen, door middel van langdurige afranselingen of elektrische schokken. Het resultaat van deze afranselingen was gebroken ribben, botten of tanden, hersenschuddingen, brandwonden, kneuzingen en andere ernstige wonden. Enkele bewoners zagen twee krijgsgevangenen sterven tijdens de martelingen. De mensen die het wel overleefden, getuigen dat ze in elkaar werden geslagen met metalen buizen en honkbalknuppels.

Het doel van de afranselingen? Paniek en verderf zaaien, opdat de inwoners van de bezette gebieden niet in opstand durven te komen. Maar de soevereiniteit op zo’n manier afdwingen, is in strijd met het internationaal recht, zo reageert Human Rights Watch.

Behalve martelingen is er in het rapport ook sprake van gedwongen verdwijningen: inwoners worden dan bijvoorbeeld getransporteerd naar Wit-Rusland of Rusland waar ze op ‘strafkamp' moeten. In andere verslagen kwamen ook groepsverkrachtingen aan bod.

Quote Oekraïners in bezette gebieden leven in een hel. Yulia Gorbunova van Human Rights Watch

“Oekraïners in bezette gebieden leven in een hel”, besluit Gorbunova. “De Russische autoriteiten en internationale onderzoeksinstanties zouden onmiddellijk een onderzoek moeten starten naar oorlogsmisdaden van Russische troepen in deze gebieden.”