Martelexpert VN trekt aan alarmbel: “Dringend zorg nodig voor Navalny in Russische cel”

“Tot 13.700 euro pensioen per maand”: pensioen­fonds Europees Parlement dreigt failliet te gaan

Europarlementsleden Marc Botenga (PVDA) en Johan Van Overtveldt (N-VA) klagen aan dat belastingbetalers dreigen op te draaien voor de ‘graaipensioenen’ van hun EU-collega’s. “Het gaat om pensioenen tot 13.700 euro per maand”, zegt Botenga. “Moet de belastingbetaler daarvoor opdraaien?” De kwestie gaat over een speciaal pensioenfonds voor Europarlementsleden dat failliet dreigt te gaan. Maar het Europees Parlement wil niet dat er belastinggeld wordt gebruikt om het omstreden pensioenfonds te redden. Dat blijkt woensdag uit een stemming over de kwijting van de Europese begroting.