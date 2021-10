Marokko voert ook coronapas in

Verdacht van medeplich­tig­heid aan meer dan 11.000 moorden: oud-secretares­se concentra­tie­kamp (96) weigert het woord te nemen op proces

14:43 De 96-jarige Irmgard Furchner is dinsdag voor een Duitse rechtbank aangeklaagd voor medeplichtigheid aan meer dan 11.000 moorden. De voormalige secretaresse van het naziconcentratiekamp Stutthof is aanwezig in de zaal, maar is niet van plan het woord te nemen, zei haar door de rechtbank aangeduide advocaat. Eind vorige maand haalde de vrouw al eens het nieuws nadat ze enkele uren vermist was op de dag dat het proces eigenlijk had moeten starten.