Marokko speelde grotere rol dan gedacht in corruptieschandaal Europees Parlement

Brus­sels-Italiaanse verdachte in Qatargate-schan­daal Nicolo Fi­ga-Talamanca blijft in voorlopige hechtenis

De lobbyist Nicolo Figa-Talamanca blijft nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) dinsdag beslist, zo meldt het federaal parket. Op 14 december had de raadkamer beslist om de man onder elektronisch toezicht te plaatsen, maar het federaal parket was daartegen in beroep gegaan.

27 december