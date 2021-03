Marokko schort vanaf morgen alle vliegverkeer op van en naar België

Britse kustwacht waarschuwt gezin dat kampeert op “gevaarlij­ke plaats” aan rand van afgrond

13:02 Een gezin dat een kampeertent had opgesteld aan de rand van een klif in North Yorkshire heeft een verwittiging van de Britse kustwacht gekregen. Het is niet duidelijk of daar ook een boete aan vasthing voor het overtreden van de coronaregels.