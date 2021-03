Marokko schort contacten met Duitsland op

Marokko schort alle contacten met de Duitse ambassade op wegens "grondige misverstanden" in verschillende dossiers, waaronder dat van de Westelijke Sahara. Dat is maandag bevestigd door Marokkaanse diplomatieke bronnen.

Marokkaanse media publiceerden een brief van minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita waarin de beslissing wordt uitgelegd. Alle ministeries moeten contacten met de Duitse ambassade in Marokko of andere Duitse politieke instanties opschorten.

Onder meer het Duitse standpunt over de Westelijke Sahara valt slecht in Rabat. De Duitsers bekritiseerden de Amerikaanse beslissing om de Marokkaanse soevereiniteit over het betwiste gebied te erkennen. Rabat voelde zich ook buitenspel gezet bij de onderhandelingen over de toekomst van Libië tijdens een conferentie in Berlijn vorig jaar.

Begin december verklaarde Bourita nog dat de samenwerking tussen zijn land en Duitsland uitstekend verliep. Berlijn had een steunpakket van 1,387 miljard euro vrijgemaakt voor financiële hervormingen in Marokko en noodhulp in de strijd tegen Covid-19.