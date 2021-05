Marokko roept ambassadeur terug uit Spanje wegens geschil over duizenden migranten

Civiel onderzoek naar Trump Organizati­on wordt strafrech­te­lijk: “Aanwijzin­gen van langdurig en uitgebreid crimineel gedrag”

9:47 Het civiele onderzoek dat de Amerikaanse staat New York doet naar de Trump Organization, de holding van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, wegens onder meer mogelijke belastingfraude en valsheid in geschrifte is een strafrechtelijk onderzoek geworden. Dat meldt de procureur-generaal van de staat.