Marokkaanse voetballer wil volledig ingerichte woning voor ouders van Rayan kopen: “Om hen toch een beetje vreugde te schenken”

“Ons hart werd weggerukt”

Van overal ter wereld stroomden steunbetuigingen binnen. Hamdallah gaat nu echter nog een stap verder door een huis aan te bieden. “We hebben lastige dagen achter de rug. Of je nu Marokkaan, Arabier of moslim bent, ons hart werd weggerukt. Ik bied mijn diepste medeleven aan aan de familie van Rayan en ik vraag aan God om hen troost te bieden”, klinkt het.

Nora Gharib in tranen

Hamdallah is een aanvaller die veertien keer voor zijn land uitkwam. Na passages in Noorwegen, China en Qatar is hij nu in Saoedi-Arabië actief.

In eigen land liepen de emoties soms ook hoog op. Actrice Nora Gharib barstte in tranen uit toen ze tijdens de live uitzending van ‘Dancing with the stars’ het vreselijke nieuws hoorde. En AA Gent-speler Tarik Tissoudali trok na zijn goal zijn shirt uit om het opschrift “Rayan” en de Arabische tekst “Wij behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren” te tonen.