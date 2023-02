Marokkaanse slachtoffers van corruptienetwerk in Europees parlement starten civiele procedure

Qatargate: Italiaans Europarle­ments­lid opgepakt in Napels

Het Italiaanse Europarlementslid Andrea Cozzolino is vrijdag opgepakt in Napels, melden Italiaanse media. Tegen de Italiaan had het federaal parket een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd, schrijft persbureau Ansa. In Cozzolino's woning in Elsene werd eerder op de dag ook een huiszoeking uitgevoerd, liet het federaal parket vrijdagmiddag al weten.