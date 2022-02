Marokkaanse kleuter Rayan wordt vandaag begraven

“Tapijt van dode vissen” voor Franse kust, milieugroe­pe­ring woedend op Nederlands bedrijf

Een grote Nederlandse vissersboot is deze week een enorm aantal dode vissen verloren voor de kust van Frankrijk. Volgens de vissers kwam dat door een gat in het visnet. Milieugroepering Sea Shepherd denkt echter dat de vissen overboord gegooid zijn, omdat het ongewilde bijvangst was. De Franse minister kondigt een onderzoek aan naar de kwestie.

