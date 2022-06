Marmeren vloeren, kranen van 10.000 euro en eigen brouwerij: gelekte mails leiden naar vermeend geheim ‘vakantiehuisje’ van Poetin

Dat blijkt uit onderzoek van het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), een internationale journalistieke organisatie met specialisatie in georganiseerde misdaad en corruptie.

Het complex bevindt zich aan het Ladogameer in Karelië, een beboste regio in het noordwesten van Rusland, vlak bij de grens met Finland. Volgens plaatselijke bewoners staat het bij iedereen in de buurt al jaar en dag bekend als de ‘datsja’ (Russisch voor ‘een vakantiehuisje op het platteland’) van president Poetin.

Bankier

Het was de Russischtalige onafhankelijke televisiezender Dozhd die het opmerkelijke complex voor het eerst onder de aandacht bracht, in 2016. De zender ontdekte dat het gebouw dat er toen stond (Fisherman’s Hut) en de grond het bezit waren van verscheidene bedrijven die toebehoorden aan Juriy Kovaltsjoek, een Russisch zakenman en miljardair die bekend staat als ‘de persoonlijke bankier van Vladimir Poetin’.

Volledig scherm Fisherman’s Hut. © Architectural workshop of E.Yu.Merkuriev

Het OCCRP ontdekte nu dat de bedrijven nog een andere connectie hebben. Ze zijn gelinkt aan e-mailadressen met dezelfde domeinnaam: LLCInvest.ru. Eerder deze week raakte bekend dat die domeinnaam ook gelinkt is aan een hele reeks bedrijven van vertrouwelingen van Poetin en dat die mogelijks het enorme fortuin van de president verbergen. LLCInvest.ru wordt gehost door een webprovider die dan weer nauw verbonden is met de Rossiya Bank, waar Juriy Kovaltsjoek hoofdaandeelhouder is.

Exuberante luxe

Het OCCRP kon ook de hand leggen op duizenden gelekte e-mails van twee bouwbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van de grond waarop Fisherman’s Hut staat. Die bevatten onder meer grondplannen en nieuwe details over de exuberante luxe in het complex, dat uit meerdere gebouwen blijkt te bestaan.

Naast het spectaculaire houten hoofdgebouw met grote glaspartijen, verscheen ook een futuristische ‘schuur’. Die telt twee verdiepingen en heeft grote binnenruimtes, onder meer een enorme eetkamer met daarnaast een keuken die recht uit een restaurant lijkt te komen en waar gasten de chefs aan het werk kunnen zien. Er is ook een brouwerij met voor 345.000 euro aan materiaal, waarmee 47 liter bier per dag geproduceerd kan worden.

Volledig scherm © Full House Design

Naast het gebouw liggen twee kleine zwembaden. Een pad leidt naar een natuurlijke waterval, waar je van het uitzicht kan genieten in een gezellig prieeltje. Er is ook een forelkwekerij en een rundveehouderij.

Vorig jaar werd een nieuw gebouw toegevoegd aan het terrein. Dat heeft een grote professionele keuken. Er is een opslagplaats voor voedsel te vinden en een verblijfplaats voor personeel.

Indoor zwembad

In de zomer van vorig jaar begon volgens de gelekte e-mails ook de constructie van een extra verblijfsgebouw met uitzicht op het meer: het Garden House. Dat telt zes slaapkamers en zes badkamers. Ook hier is de luxe enorm: marmeren vloeren van meer dan 100.000 euro en voor meer dan 40.000 euro aan sanitair. Eén kraan van een bidet kost zelfs meer dan 10.000 euro. Op de gelijkvloerse verdieping is er ook een indoor zwembad met waterval, die neerstort vanop de eerste verdieping.

Volledig scherm © Full House Design

Het is onmogelijk in te schatten wat het prijskaartje is dat aan het complex hangt. Maar één van de documenten die het OCCRP onderschepte, maakt in juni 2015 melding van 3,3 miljoen euro voor de ruwbouw alleen al. En het ontwerp van het interieur van het Garden House wordt geschat op minimaal 180.000 euro.

Baai

Volgens de lokale bewoners zou de baai waar het complex staat, volledig afgesloten worden als er gasten zijn. Dan zou ook de Federalnaja Sloezjba Ochrany (FSO) aanwezig zijn, een veiligheidsdienst die verantwoordelijk is voor het beschermen van Russisch staatsbezit en hooggeplaatste regeringsfunctionarissen. Overal staan beveiligingscamera's en ongewenste bezoekers worden meteen onderschept.

Het Kremlin zelf ontkent dat Poetin gelinkt is aan de LLCInvest.ru-bedrijven of het complex aan het Ladogameer.