Marktplaats biedt zeldzame Barbiepop aan voor 2000 euro

Volgens een woordvoerder van Marktplaats is de interesse in de bekende pop van het bedrijf Mattel flink toegenomen tijdens de coronajaren. In 2020 werd er 1,3 miljoen keer gezocht naar Barbie, in 2021 steeg dat aantal naar 1,9 miljoen, en in 2022 daalde het naar ruim 1,5 miljoen. “Voor de coronaperiode was het zoekgedrag lager. In 2019 werd er in totaal 875.000 keer gezocht naar Barbie, waarvan 299.500 zoekopdrachten in het eerste halfjaar. Marktplaats kleurt nu al roze, gezien het feit dat gebruikers in het eerste halfjaar al zo’n 545.000 keer ‘Barbie’ in de zoekbalk invoerden.”