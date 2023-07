Mark Zuckerberg toont afgetrainde torso nadat Elon Musk hem uitdaagt voor een gevecht

UPDATE LIVE. Oekraïne krijgt veilig­heids­ga­ran­ties die Rusland moeten afschrik­ken - Kremlin woest: “Extreme fout en mogelijk heel gevaarlijk”

De zeven belangrijkste industrielanden zullen Oekraïne aanzienlijke militaire steun geven, in afwachting van Kievs aansluiting bij de NAVO. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden verzekerd. “De toekomst van Oekraïne is in de NAVO.” Volgens het Kremlin zijn de verregaande beloftes een bedreiging voor de Russische veiligheid. “We beschouwen dit als een extreme fout en mogelijk heel gevaarlijk.” Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.