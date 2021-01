Mark Rutte: "Wel direct verantwoordelijk voor toeslagendrama”

Man verborg zich drie maanden lang op luchthaven in Chicago uit angst voor coronapan­de­mie, en niemand die het doorhad

12:44 In de Amerikaanse stad Chicago is afgelopen weekend een man gearresteerd die zich drie maanden lang verborgen hield in een beveiligd deel van de internationale O’Hare-luchthaven. De 36-jarige Aditya Singh uit Californië verstopte zich daar omdat hij vanwege het coronavirus “te bang was om terug naar huis te vliegen”. Dankzij andere reizigers op de luchthaven kwam hij al die tijd aan eten.