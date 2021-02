Mark Rutte roept op: “Blijf ook zonder avondklok ‘s avonds thuis”

De Nederlandse premier Mark Rutte roept Nederlanders “met klem” op ‘s avonds thuis te blijven, ook als de regering er in hoger beroep niet in slaagt de avondklok in stand te houden. Eerder op de dag besliste een rechter dat de avondklok in Nederland met onmiddellijke ingang moet worden opgeheven. Het kabinet gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Volgens de premier is de avondklok echt nodig.

Een rechter in Den Haag zette dinsdag een streep door de avondklok in Nederland in een rechtszaak die werd aangespannen door de stichting Viruswaarheid, een actiegroep die niet gelooft dat het coronavirus extreem gevaarlijk is en het coronabeleid van de Nederlandse overheid bekritiseert.

‘Geen noodsituatie’

Volgens de rechter is de avondklok in Nederland een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Bovendien beperkt de regel “het recht op vrijheid van vergadering en betoging”. Daarvoor is een zeer zorgvuldige besluitvorming nodig. De Eerste en de Tweede Kamer werden echter niet betrokken bij de besluitvorming, omdat er gebruik werd gemaakt van een noodwet voor de avondklok. Daarin staat dat een regering in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met het parlement. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie “zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak”.

“De rechter heeft overwogen dat er sprake is van een pandemie, van een virus dat muteert, van grote druk op de zorg. Het is een tijd van grote zorg en moeilijke beslissingen. Maar juist ingrijpende maatregelen als de avondklok moeten op een goede wet gebaseerd zijn”, aldus de rechtbank.

Volledig scherm © ANP

‘Zou direct slechte gevolgen hebben’

Het vonnis is “echt een tegenvaller”, zei premier Mark Rutte tijdens een ingelaste persconferentie over het oordeel. De maatregel is volgens de premier onverminderd noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De avondklok is “een middel, geen doel”, benadrukte hij. “Het doel is het coronavirus zo veel mogelijk onder controle te krijgen zodat we straks al onze vrijheden terugkrijgen op een veilige manier.”

Het wegvallen van de avondklok zou volgens Rutte “direct slechte gevolgen” hebben. Het aantal besmettingen is aan het dalen, maar die trend kan zo weer de verkeerde kant opgaan als de besmettelijkere Britse variant ruim baan krijgt. “Het is echt van belang dat we onze sociale contacten zo veel mogelijk beperken.”

‘Feestende mensen op straat vanavond’

Willem Engel, de woordvoerder van protestgroep Viruswaarheid, verwacht dinsdagavond evenwel heel veel feestende mensen op straat na de uitspraak van de rechtbank. “Dat wordt een feestje vanavond”, zei Engel na de overwinning op NPO Radio 1. “Ik ben heel blij en opgelucht dat er in Nederland nog iets als rechtspraak bestaat.”

“De avondklok is er nu per direct af. Ik verwacht nog wel dat het door het regime bestreden zal worden. Maar we staan sterk en ik verwacht dat ze in hoger beroep kansloos zijn”, stelt Engel.

Volledig scherm Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid in oktober in discussie met een politieagent in Den Haag tijdens een onaangekondigd protest tegen de coronamaatregelen in Nederland. © ANP

Spoedwet

Intussen laat Nederlands justitieminister Ferd Grapperhaus weten dat hij toch komt met een spoedwet om de avondklok in vast te leggen. Het kabinet houdt vol dat een juridische basis voor de spertijd er wel degelijk is. De nieuwe wet zou dus “ten overvloede” zijn, volgens Grapperhaus.

De bewindsman benadrukt dat de avondklok, vastgelegd in een speciale wet, juist “met de grootste urgentie en spoed” is ingevoerd. De invoering had nu eenmaal wat tijd nodig, bijvoorbeeld om zogenoemde werkgeversverklaringen te regelen, zegt Grapperhaus. “Dit was ook echt een maatregel die een aparte besluitvorming vereist en die regels hebben we volledig gevolgd”, zegt de minister. Hij zegt dat de Kamer de dagen tussen de aankondiging en de invoering heeft aangegrepen om over de avondklok te debatteren.

Volledig scherm Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) en demissionair premier Mark Rutte reageren op het oordeel van de rechtbank in Den Haag. Grapperhaus heeft altijd beweerd dat het juridisch kon. © ANP

Tijdens de persconferentie in januari, waarin de avondklok voor het eerst werd aangekondigd, zei premier Mark Rutte evenwel dat hij eerst met de Kamer in overleg ging. “Als er dan voldoende steun is, dan pas zullen wij een definitief besluit nemen”, zei hij toen. De Kamer dwong onder meer af dat de avondklok een half uur later inging dan het kabinet eerst had bedacht.

De spoedwet komt er wat Grapperhaus betreft zo snel mogelijk. De Eerste en Tweede Kamer zijn daarbij aan zet. Het kabinet heeft ook meteen spoedadvies gevraagd aan de Raad van State.

Boetes

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor een overtreding van de avondklok. Honderden Nederlanders die zo’n boete hebben gekregen, claimen hun geld alvast terug of willen de boete kwijtgescholden zien. De Nederlandse advocaat Michael Ruperti zegt dat hij hun verzoeken rechtstreeks bij minister Grapperhaus zal indienen.

Met het vonnis zijn de opgelegde boetes onrechtmatig, zegt de advocaat. Een aantal van Ruperti’s cliënten heeft de avondklok overigens opzettelijk genegeerd, om een rechtszaak uit te lokken. “Met dit vonnis zijn die zaken overbodig geworden.” Als de minister de verzoeken tot terugbetaling of kwijtschelding niet inwilligt, zal de groep naar de rechter stappen. Volgens Ruperti is er voor de minister ook “een makkelijke weg: alle boetes in één keer van tafel halen”.

BEKIJK OOK: Het protest tegen de avondklok in Nederland leidde zelfs tot rellen