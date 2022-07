Mario Draghi wil toch Italiaans premier blijven, maar roept op tot nieuw vertrouwenspact

UpdateDe Italiaanse premier Mario Draghi heeft opgeroepen om het "vertrouwenspact" tussen de partijen in zijn coalitie opnieuw op te bouwen om zijn regering te redden. Vorige week nog diende hij zijn ontslag in, maar dat werd door de president geweigerd . Vanavond zal er gedebatteerd worden en een vertrouwensstemming plaatsvinden. Matteo Salvini (Lega Nord) en Silvio Berlusconi (Forza Italia) lieten weten dat ze bereid zijn Draghi te steunen op voorwaarde dat de Vijfsterrenbeweging uit de coalitie stapt.

"De enige oplossing, als we nog bij elkaar willen blijven, is dit pact vanaf de fundamenten opnieuw op te bouwen, met moed, altruïsme en geloofwaardigheid", zei eerste minister Mario Draghi in de Senaat. "Dit is waar de Italianen om vragen.”

De voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank had eerder aangegeven te zullen opstappen als coalitiepartner Vijfsterrenbeweging niet zou instemmen met een pakket aan steunmaatregelen. Vorige week donderdag kondigde de anti-establishmentpartij aan de stemming in de Senaat te zullen boycotten. Draghi besloot hierna op te stappen.

Vertrouwensstemming

De Italiaanse president Sergio Mattarella weigerde het ontslag van Draghi. De Italiaanse bevolking, van vakbonden tot burgers, startte petities op en vroegen de premier zo om niet op te stappen. Draghi noemde het signaal van de Italianen “ongezien en onmogelijk te negeren” en geeft daar mee ook aan om toch te willen aanblijven.

In de Senaat liet Draghi verstaan dat hij dus toch wil doorgaan, maar enkel indien alle partijen van zijn coalitie het vertrouwen herbevestigen. De premier en oud voorzitter van de Europese Centrale Bank benadrukt dat Italië en Europa in een cruciale periode zitten - inflatie, energiecrisis - en dat de krachten gebundeld moeten worden.

De Italiaanse premier wacht nu de vertrouwensstemming af, die later vanavond zal plaatsvinden in de Senaat. De ogen zijn vooral gericht op de Vijsterrenbeweging, de populistische partij die na verkiezingen in 2018 de grootste partij werd van Italië.

Nieuwe regering

Matteo Salvini van de extreem-rechtse partij Lega Nord en Silvio Berlusconi van het centrum-rectse Forza Italia zijn bereid de brede coalitie van premier Mario Draghi te steunen, op voorwaarde dat de Vijfsterrenbeweging uit die coalitie stapt. Dat hebben beide politici vandaag gezegd.

De Vijfsterrenbeweging wordt gezien als oorzaak van de politieke crisis in Italië, omdat ze vorige week een stemming heeft geboycot rond een hulppakket voor hoge energieprijzen, waarna premier Draghi de handdoek in de ring gooide.

Volgens Salvini en Berlusconi heeft de Vijfsterrenbeweging “het vertrouwenspact verbroken dat de eenheid van de regering bezegelde”. Tegelijk stellen de twee leiders dat ze “klaar zijn voor een nieuw pact”, op voorwaarde dat er een “nieuwe regering wordt aangesteld, geleid door Mario Draghi en zonder de vijfsterrenbeweging”.

Het is nu aan de Vijfsterrenbeweging om te zeggen of het zijn ministers wil terugtrekken uit de regering. De partij, opgericht in 2009, verkeert al eventjes in een crisis en ook in de peilingen ziet het er niet goed uit voor de populistische partij. De interne machtsstrijd zou daarvan grotendeels de oorzaak zijn.

LEES OOK.