Marine Le Pen vrijgesproken na delen IS-foto's

Buitenland Franse rechter wil Marine Le Pen psychia­trisch laten onderzoe­ken omdat ze IS-foto's deelde op Twitter

20 september Marine Le Pen, kopstuk van extreemrechts in Frankrijk, is zeer verontwaardigd over de beslissing van een Franse rechter uit Nanterre die haar psychiatrisch wil laten doorlichten, omdat ze in 2015 foto's van gruweldaden van Islamitische Staat had verspreid op Twitter. Ze liet al weten dat ze het onderzoek weigert