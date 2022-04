Marine Le Pen belooft om bij EU te blijven, voormalig president Sarkozy schaart zich achter Macron

Sarkozy steunt Macron

Ex-president Sarkozy kondigde vandaag aan dat hij in de tweede ronde van de verkiezingen voor Macron zal stemmen. Volgens hem is Macron “trouw aan de waarden van republikeins rechts”. Sarkozy spreekt bovendien zijn waardering uit voor het werk dat de uittredende president de voorbije vijf jaar heeft gedaan. Macron “heeft de ervaring die nodig is in een ernstige internationale crisis, die complexer is dan ooit tevoren” en is “duidelijk, zonder enige ambiguïteit, toegewijd aan Europa”, zegt de voormalige president.