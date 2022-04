Marina Ovsjannikova, de Russische journaliste die op tv protesteerde tegen oorlog, wordt correspondente voor Duits mediamerk Welt

LIVE. Oostenrijk­se kanselier is eerste Europese leider die Poetin ontmoet: “Verwacht geen wonderen”

De Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer wordt de eerste Europese leider die de Russische president Vladimir Poetin ontmoet sinds het begin van de inval in Oekraïne op 24 februari. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov bevestigt de ontmoeting, die vandaag plaatsvindt. De Oostenrijkse kanselier reisde zaterdag ook al naar Oekraïne, waar hij Zelensky ontmoette en Kiev humanitaire en politieke steun beloofde. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

14:19