Maria (27) overleefde bombardement op theater Marioepol: “Man duwde me tegen muur en beschermde me met zijn lichaam”

Tiener (14) die doodsmak maakte in Amerikaans pretpark was “vriende­lij­ke reus” van 154 kg: “Waarom mocht hij op deze attractie wél plaatsne­men?”

De tiener die donderdagavond uit een zogeheten ‘freefall tower’ is gevallen in de Verenigde Staten woog 154 kilogram en was bijna twee meter groot. Door zijn lichaamsbouw werd de toegang tot andere attracties hem eerder ontzegd. De vader van slachtoffer Tyre Sampson (14) vraagt zich dan ook af: “Waarom mocht hij op deze attractie wél plaatsnemen?”. Een foto die op sociale media circuleert, doet ondertussen de vraag rijzen of de jongen wel stevig genoeg ingesnoerd was.

16:33