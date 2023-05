Maria (16) geëlektrocuteerd in bad terwijl ze videobelde met vriendin: “Ik zag haar sterven”

Beelden tonen complete chaos na rookontwik­ke­ling in Londense metro: bouwvak­kers slaan ramen in met hamers

In een metrotoestel in Londen is er paniek ontstaan nadat er zich rook had ontwikkeld. Doordat de deuren geblokkeerd waren, schoten bouwvakkers te hulp met hamers om de ramen in te slaan. De schade aan het voertuig is dan ook enorm. Al blijven de reizigers vooral misnoegd achter: “De reactie van het stationspersoneel was verschrikkelijk! Ze hielpen niet, zelfs niet toen iedereen begon te schreeuwen!”