Margaret Keenan (90) eerste persoon ter wereld die coronavaccin toegediend krijgt

Historisch moment in het Verenigd Koninkrijk. De 90-jarige Margaret Keenan uit Noord-Ierland werd er de eerste persoon ter wereld die ingeënt is met het coronavaccin van Pfizer/BioNtech. Een wereldprimeur dus, als de proefpersonen uit klinische studies niet worden meegerekend. Het VK keurde als eerste land het vaccin goed.

Margaret Keenan woont al zes decennia in Coventry, maar komt oorspronkelijk uit Eniniskillen in Noord-Ierland. Ze kreeg het vaccin om 6.30 uur lokale tijd (7.30 uur bij ons) toegediend van verpleegster May Parsons in het Universitair Ziekenhuis van Coventry. De vrouw zei zich “zo bevoorrecht” te voelen om de prik te krijgen.

Vorige week keurde het Verenigd Koninkrijk als eerste land ter wereld het vaccin van Pfizer/BioNtech goed. Al snel vertrokken de eerste vrachtwagens met het vaccin vanuit de productiesite van Pfizer in Puurs naar het VK. Dit weekend kwamen de eerste ladingen met 800.000 doses aan in een hospitaal in Zuid-Londen, van waar ze verder verdeeld worden naar tientallen vaccinatieplaatsen in het land.

Het gaat om de grootste vaccinatiecampagne in de geschiedenis van het VK. Eerst komen 80-plussers in ziekenhuizen aan de beurt, daarna 80-plussers in woonzorgcentra en mensen die in de zorgsector werken. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock doopte de historische dag al om tot “V-day”.

Volledig scherm Verpleegster May Parsons in een voorbereidend gesprek met Margaret Keenan. © Photo News