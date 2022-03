Marcus Yam (37) fotografeert de gevolgen van de oorlog in Oekraïne: “Het lijkt wel een vreselijke film”

Een zwangere vrouw op een brancard tussen het puin. Burgers op de vlucht, mét huisdieren. Tot het betonijzer toe gebombardeerde gebouwen. Dat we weten wat we weten over de oorlog in Oekraïne, is mede te danken aan fotografen die er de frontlinie kadreren. De Amerikaanse fotograaf Marcus Yam (37) richt al bijna een maand zijn lens op de gruwel in Oekraïne, momenteel vanuit Kiev: “Het is hier waanzin. Onnodige waanzin.”