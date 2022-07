Mannen vertegenwoordigen vrouwen tijdens belangrijke bijeenkomst taliban

Stoffen van cocaïne en heroïne gevonden in injectie­naald die mogelijk werd gebruikt bij ‘needle spiking’ op festival in Den Haag

De injectienaald die mogelijk is gebruikt om mensen mee te prikken op het dancefestival Den Haag Outdoor bevatte stoffen die voorkomen in cocaïne, heroïne en versnijdingsmiddelen. De verdachte die voor de zogenoemde needle spiking is aangehouden, blijft 30 dagen langer vastzitten, meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie.

30 juni