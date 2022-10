Mannen die onterecht veroordeeld werden voor moord op Malcolm X krijgen 36 miljoen euro

Halloweendrama in Zuid-Korea Ook Vlaming maakte horror­avond in Seoul van nabij mee: “Ik wilde geloven dat mensen onder die blauwe dekens misschien onderkoeld waren”

De slachtoffers van het halloweendrama in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zaten als ratten in de val in het steegje in de uitgaanswijk Itaewon. De duizenden feestvierders konden geen kant meer op. Velen werden op de grond geduwd of verdrukt toen een menigte het smalle straatje in stroomde. Bij de ramp vielen meer dan 150 doden. Overlevenden getuigen over de horroravond, onder wie ook de Vlaming Laurent Marichal, die de stormloop van nabij meemaakte. “Ik wilde geloven dat de mensen onder die blauwe doeken onderkoeld waren. Maar toen is mij verteld dat het wel degelijk dodelijke slachtoffers waren”, vertelt onze landgenoot in ‘VTM Nieuws’.

30 oktober