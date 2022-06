Mannen die in minder dan 10 minuten Banksy-kunstwerk roofden aan de Bataclan voor de rechter

“Wees niet bang in het donker”: de ontroeren­de boodschap­pen die buurtbewo­ners achterla­ten voor Gino

Vele tientallen mensen hebben zaterdagmiddag bloemen en knuffels neergelegd bij het speeltuintje in Kerkrade, waar de 9-jarige Gino woensdagavond voor het laatst werd gezien. Sindsdien werd hij vermist, totdat zaterdagochtend zijn lichaam werd gevonden in Geleen. Een vrouw die VTM NIEUWS kon spreken bracht een lampje, omdat Gino volgens zijn familie bang was in het donker.

4 juni