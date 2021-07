Manifestaties tegen lockdown in Sydney lopen uit de hand

In Sydney kwam het tot opstootjes tussen de politie te paard en manifestanten die gooiden met bloempotten en flessen. In de stad geldt nu al een maand een lockdown om een opstoot van de coronapandemie door de deltavariant onder controle te krijgen. De staat New South Wales registreerde zaterdag 163 nieuwe besmettingen, wat het totale aantal actieve besmettingen op bijna 2.000 brengt.

In Melbourne manifesteerden zaterdagnamiddag (plaatselijke tijd) volgens de lokale media duizenden mensen door de straten, nadat ze verzamelden aan het parlement van de staat Victoria. De manifestanten droegen geen mondmaskers en hadden borden bij met het opschrift “Wake up Australia” (word wakker, Australië).

Opgepakt

Australië is tijdens de eerste golven van de pandemie gespaard gebleven van grote uitbraken, al waren er vorig jaar ook wel strenge lockdowns door uitbraken in Melbourne. De woede groeit in het land over de coronabeperkingen en het feit dat de overheid er niet in slaagt voldoende vaccins te voorzien. Amper 11 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.