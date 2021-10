Manifestatie in Beiroet draait gewelddadig uit: Zes doden en dertigtal gewonden

Volgens een ooggetuige begon het geweld toen niet-geïdentificeerde mannen schoten afvuurden vanuit een gebouw in de buurt van het justitiepaleis. Op een video is te zien hoe mensen plots massaal dekking zoeken terwijl er geweerschoten klinken naast een hoog gebouw. Angstige bewoners vluchtten weg tijdens de gevechten, sommigen met kinderen in hun armen, terwijl anderen hun kinderen in paniek van school haalden. Sommige kinderen werden ter bescherming in klaslokalen vastgehouden. Soldaten brachten ouderen in veiligheid.