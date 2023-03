Manifestant zwaargewond nadat hij van standbeeld valt tijdens manifestatie tegen pensioenhervorming in Frankrijk

Milieuorga­ni­sa­tie start rechtszaak tegen bouw Duitse lng-terminal

De Duitse milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) heeft een rechtszaak aangespannen om de bouw van een lng-terminal te voorkomen. Hiermee kan geïmporteerd vloeibaar gemaakt aardgas (lng) worden omgezet naar aardgas dat geschikt is voor het Duitse gasnet. DUH is het met name niet eens met de goedkeuring voor de aanleg van een kilometerslange verbindingsleiding die daarvoor nodig is.