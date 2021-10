Manier waarop Brian Laundrie stierf blijft voorlopig mysterie: lijkschouwer kan geen doodsoorzaak vinden

Gewurgd

Op 19 september werd het lichaam van Petito gevonden in een bos in Wyoming. Ze bleek gewurgd te zijn. Wekenlang werd gezocht naar Laundrie - die door de politie een ‘person of interest’ genoemd werd in het dossier van haar dood - onder meer in een uitgestrekt natuurreservaat in Florida. Het was in Myakkahatchee Creek Environmental Park dat zijn resten eerder deze week werden gevonden, samen met enkele persoonlijke spullen. Ze lagen op een plek die eerder onder water had gestaan. Het ging onder meer om een rugzak en een notitieboekje. Hij werd donderdag officieel geïdentificeerd door de FBI aan de hand van zijn gebit.