Man zit 16 jaar onterecht vast voor verkrachting, schrijfster biedt excuses aan

Een Amerikaanse schrijfster heeft haar excuses aangeboden voor de rol die ze speelde in de onterechte veroordeling van Anthony Broadwater (61). De Amerikaan vloog zestien jaar in de cel omdat hij haar verkracht zou hebben. Daar bleek echter niets van te kloppen. Toen hij haar verontschuldiging onder ogen kreeg, barstte hij in tranen uit.

Broadwater werd in 1982 veroordeeld voor de verkrachting van Alice Sebold, toen nog een eerstejaarsstudente op de Syracuse University in New York. In haar memoires ‘Lucky’ beschrijft ze hoe ze meteen aangifte ging doen.

Vijf maanden later meende Sebold haar dader te herkennen op straat. Ze stapte naar de politie, maar die vond de verdachte niet meer terug. Een agent liet dan de naam van Broadwater vallen omdat hij in de buurt rondhing.

Tijdens een line-up van de politie wees ze echter iemand anders aan. “Die twee leken zo hard op elkaar. Meteen nadat ik mijn keuze gemaakt had, had ik al een slecht voorgevoel”, klinkt het in haar boek.

Haaranalyse

Toch was het Broadwater die veroordeeld zou worden, onder meer op basis van een microscopische haaranalyse. Die methode wordt nu als compleet onbetrouwbaar beschouwd. Onder druk van de openbaar aanklager wees Sebold hem in de rechtszaal wél als dader aan.

Pas zestien jaar later - in 1998 - zou Broadwater weer op vrije voeten komen. Hij bleef echter op de zedendelinquentenlijst staan, waardoor hij veel moeite had om een job te vinden.

Negen dagen geleden werd de man definitief vrijgesproken, nadat zijn zaak nog eens herbekeken werd. Het zogezegde bewijs volstond niet om hem schuldig te bevinden, klonk het. Toen hij dat vonnis hoorde, liet hij “tranen van geluk en opluchting”.

Volledig scherm Anthony Broadwater (midden) reageert geëmotioneerd op het nieuws dat hij toch nog wordt vrijgesproken van de verkrachting van schrijfster Alice Sebold. © AP

Excuses

“Allereerst wil ik mijn oprechte medeleven delen met Anthony Broadwater”, schrijft Sebold in haar verontschuldiging. “Het spijt me gigantisch wat je hebt moeten doorstaan. Het leven dat je had kunnen leiden, is onterecht van je afgenomen. Daar veranderen excuses helemaal niets aan.”

“Als een getraumatiseerd, 18-jarig slachtoffer van verkrachting koos ik ervoor om mijn vertrouwen in het Amerikaanse gerechtssysteem te leggen. Mijn doel in 1982 was gerechtigheid, geen onrecht. Ik ben dankbaar dat je naam eindelijk gezuiverd is. Helaas ben jij - net als zoveel jonge zwarte mannen veertig jaar geleden - slachtoffer geworden van een gebrekkig rechtssysteem. Ik zal altijd spijt hebben van wat je moest doorstaan.”

“Recht uit het hart”

Broadwater laat weten de excuses van Sebold te accepteren. “Het komt recht uit het hart. Ze geeft toe wat er gebeurd is. Het moet veel moed gekost hebben om vrede te nemen met de situatie en die excuses op papier te zetten.”

De schrijverscarrière van Sebold nam een grote sprong nadat ‘Lucky’ op de markt kwam. Er wordt gekeken om het boek uit 1999 met de huidige kennis opnieuw uit te brengen.