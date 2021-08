Man zat meer dan 2 jaar onterecht vast in psychiatrische instelling na persoonsverwarring. Hoe vaker hij riep dat ze de verkeerde hadden, hoe gekker ze hem verklaarden

Een ongelofelijk verhaal uit Hawaï: daar hebben de autoriteiten een dakloze man gearresteerd voor een misdrijf dat door iemand anders was gepleegd, hem meer dan twee jaar lang in een psychiatrisch ziekenhuis opgesloten (en hem daar gedwongen om zware medicijnen te slikken), om dan de flater stil proberen te houden door hem zonder boe of ba weer de straat op te sturen. De doofpotoperatie komt nu als een boemerang terug. Het Hawaii Innocence Project , dat zich inzet voor onterecht veroordeelden, eist voor de rechtbank dat de zaken worden rechtgezet. En daarmee raakt plots ook het verbijsterende verhaal van Joshua Spriesterbach (50) bekend.

Een verzoekschrift dat maandagavond bij de rechtbank in de Amerikaanse staat werd ingediend, vraagt de rechter om de arrestatie van de nu 50-jarige Joshua Spriestersbach te annuleren en zijn naam te zuiveren, schrijft Associated Press. Het dossier beschrijft volgens het persagentschap een bizar pleidooi voor gerechtigheid na bijna drie onthutsende jaren. Het verhaal leest als een film, maar het is wel degelijk realiteit.



Het begon allemaal toen Spriestersbach op een warme meidag in 2017 in slaap viel op een voetpad. Hij was dakloos, had honger en was in een lange rij aan het aanschuiven voor voedsel, buiten aan een daklozencentrum in Honolulu. Niet lang nadat hij daar in de rij even was ingedommeld, werd hij wakker geschud door een politieagent. Joshua dacht te weten waarom hij daarop prompt meegenomen werd: er is een lokale ordonnantie in de stad tegen zitten of liggen op de openbare stoep.

Verward

Volledig scherm Joshua Spriestersbach. © AP Wat hij nooit had kunnen vermoeden, is dat de agent in kwestie hem op dat moment had verward met een man die Thomas Castleberry heet, en tegen wie een arrestatiebevel was uitgevaardigd wegens schending van zijn voorwaarden in een drugszaak uit 2006. Hij werd in de boeien geslagen.



Het is niet duidelijk hoe de persoonsverwarring kon gebeuren. Spriestersbach en Castleberry kenden elkaar niet, hadden elkaar ook nooit ontmoet. En toch werd Spriestersbach opgezadeld met Castleberry als zijn alias, ook al heeft hij nooit aangegeven die man te zijn. Integendeel. Joshua Spriestersbach was van bij het begin formeel: “Dat ben ik niet.” Het Hawaii Innocence Project begrijpt tot op de dag van vandaag niet waarom de politie toen niet gewoon simpel foto’s en vingerafdrukken van de twee mannen heeft vergeleken.

Zware medicatie

Dat gebeurde in ieder geval niet. Meer nog, tegen alle verzet van Spriestersbach in dat hij helemaal niet Castleberry was, werd hij veroordeeld en geïnterneerd in het Hawaii State Hospital, een psychiatrische inrichting. En toen gingen de deuren van de hel helemaal open.

Quote Er was niemand die ook maar één zinvolle stap ondernam om de identiteit van deze man te verifiëren om te bevestigen dat mijnheer Spriesters­bach de waarheid aan het vertellen was en dat hij niet mijnheer Castleber­ry was.

“Hoe harder mijnheer Spriestersbach zijn onschuld uitschreeuwde door te roepen dat hij niet mijnheer Castleberry was, hoe meer de medewerkers en dokters van de psychiatrische instelling dachten dat hij aan waanvoorstellingen leed en psychotisch was, en hoe meer zware medicatie hij kreeg te slikken”, staat in de gerechtelijke documenten te lezen. “Het was begrijpelijk dat mijnheer Spriestersbach over zijn toeren was toen hij verkeerdelijk was gevangengezet voor het misdrijf van mijnheer Castleberry en ondanks zijn continue ontkenning die man te zijn, geloofde niemand hem.” Daarbij toonde de man telkens wanhopig al zijn eigen relevante identificatiepapieren en bood hij ook informatie aan over waar hij was op de momenten dat mijnheer Castleberry in de rechtbank was verschenen.

Het mocht niet baten. “Er was niemand die ook maar één zinvolle stap ondernam om de identiteit van deze man te verifiëren om te bevestigen dat mijnheer Spriestersbach wel degelijk de waarheid aan het vertellen was en dat hij niet mijnheer Castleberry was.”

Eindelijk luistert iemand

Volledig scherm Thomas Castleberry zit in de gevangenis in Seward, Alaska. © Hawaii Innocence Project Nee, werkelijk niemand geloofde hem. Zelfs niet zijn verschillende advocaten die hem verdedigden in de zaak. Tot een psychiater in het ziekenhuis eindelijk luisterde.



Met enkele simpele Google-zoekopdrachten en wat telefoontjes was het voor hem al heel snel duidelijk dat Spriestersbach zelfs op een ander eiland zat toen Castleberry initieel was opgepakt in de drugszaak. De verbouwereerde psychiater vroeg aan een rechercheur om naar het ziekenhuis te komen, waarop die ook formeel, met behulp van foto’s en vingerafdrukken, bevestigde dat de foute man was gearresteerd en dat deze man onterecht in de inrichting had gezeten... Twee jaar en acht maanden lang. De rechercheur voegde er nog fijntjes aan toe dat de echte mijnheer Castleberry sinds 2016 in een gevangenis in Alaska opgesloten blijkt te zitten, nog iets dat eigenlijk niet moeilijk te achterhalen was. De 49-jarige Thomas R. Castleberry zit daar vast in de Spring Creek Correctional Facility in Seward, nog zeker tot 2022.

Volgens het Hawaii Innocence Project hebben er heel veel mensen boter op het hoofd in deze blamage: de politie, de pro Deo-advocaten die Spriestersbach verdedigden, het openbaar ministerie en het ziekenhuis “delen de schuld in deze afschuwelijke rechterlijke dwaling”, zo stelt het verzoekschrift.

Geheim

Daar komt nog bij dat toen de vingerafdrukken en foto’s uiteindelijk geverifieerd waren, de autoriteiten wel snel in actie kwamen om Spriestersbach weer vrij te laten, maar in alle stilte. Oorverdovende stilte. “Er was een geheime vergadering met alle betrokken partijen, behalve mijnheer Spriestersbach”, klinkt het in het verzoekschrift. “Er is geen enkel document of geen enkele vermelding die deze rechterlijke dwaling reflecteert noch een document dat officieel stelt dat mijnheer Spriestersbach niet Thomas Castleberry is.”

In januari 2020 werd Joshua Spriestersbach gewoon vrijgelaten, met 50 cent op zijn naam. Advocaten zouden verklaard hebben dat ze ervan uitgingen dat niemand Spriestersbach zou geloven als hij zou gaan vertellen wat hij had meegemaakt. Niemand zou wat geven om het verhaal van de dakloze man die in slaap was gevallen terwijl hij wachtte op eten, om dan in een nachtmerrie wakker te worden.

Quote Ze gebruikten zijn argument tegen hem en zeiden dat hij gestoord was, als een rechtvaar­di­ging om hem te houden. Zus van Joshua Spriestersbach

Zus

De betrokken actoren willen voorlopig niet reageren op het verhaal. Ook Spriestersbach zelf, die nu bij zijn zus in Vermont woont, wil liever niet spreken met de pers. Zijn zus, Vedanta Griffith, doet dat wel. Zij zocht bijna 16 jaar lang naar haar vermiste broer, die in 2003 samen met haar en haar man naar Hawaï was verhuisd toen haar echtgenoot als militair op het Hawaïaanse eiland Oahu gestationeerd werd. Haar broer was later alleen naar The Big Island verhuisd en daar verdwenen, terwijl hij mentaal en financieel helemaal aan de grond raakte.

“Ze gebruikten zijn eigen argument gewoon tegen hem”, zegt de zus in een reactie aan Associated Press. “‘Ik ben Thomas Castleberry niet. Ik heb deze misdaden niet begaan. Dit ben ik niet.’ Ze gebruikten dat tegen hem en zeiden dat hij gestoord was, als een rechtvaardiging om hem te houden. En als dan duidelijk is hoe het zit, wat doen ze? Ze zetten het zelfs niet in de boeken. Ze maken er geen deel van de zaak van. En ze komen ook niet naar hem om zich te excuseren. Zelfs geen: ‘God zeg, je was het echt niet. Je had al die tijd gelijk.”

Na zijn vrijlating was Joshua in een daklozencentrum beland, dat vervolgens zijn familie contacteerde. Zo werden broer en zus na al die jaren opnieuw herenigd. Spriestersbach weigert nu de eigendom van zijn zus in Vermont te verlaten. “Hij is zo bang dat ze hem weer gaan meenemen”, zegt ze.

