Man wil beroemde fontein van Genève 'kussen' en belandt op de spoed

Maandagavond rond 20 uur kroop een twintiger over de omheining rond de enorme fontein ‘Jet d’eau’, gelegen aan de monding van het Meer van Genève (Lac Léman) en de Rhône. De fontein van Genève spuwt water met een snelheid van 200 km/uur en een debiet van 500 liter per seconde tot een hoogte van 140 meter. Het is dan ook ten strengste verboden om bij het bekende herkenningspunt van de Zwitserse stad - te zien uit zowat alle hoeken van Genève - in de buurt te komen. Het is al meer dan 130 jaar een toeristische trekpleister.

Maar daar trok de jongeman zich niets van aan. Hij probeerde zijn gezicht boven de sterke waterstraal te hangen, maar werd letterlijk achteruitgeslagen. Bij zijn tweede poging legde hij zijn armen rond het spuitende water, waarna hij enkele meters in de lucht werd gekatapulteerd. Nóg was hij niet aan het einde van zijn stunt. Na zijn val op de harde betonnen ondergrond dook hij het meer in. Getuigen verwittigden daarop de hulpdiensten.

KIJK. Dit is de ‘Jet d’eau’, een van de grootste fonteinen ter wereld

“Agenten kwamen vragen om de Jet d’eau onmiddellijk af te sluiten om de man te kunnen vinden”, vertelt een getuige. “Ze snelden hem ter hulp en hesen hem in de reddingsboot”, zegt de politiewoordvoerder. De twintiger werd afgevoerd naar de spoedafdeling van het universitair ziekenhuis van Genève. Over zijn huidige toestand is niets bekend.

SIG, het elektriciteitsbedrijf dat eigenaar en beheerder is van de fontein, zou een klacht indienen tegen de man wegens het betreden van verboden terrein.

De 'Jet d'eau' is een van de grootste fonteinen ter wereld. © DR.