Man waarschijnlijk overleden na haaienaanval in Australië

VS-ambassa­deur geeft toe een “grens te hebben overschre­den” door Zuid-Afri­ka te beschuldi­gen van wapens te leveren aan Rusland

De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika heeft zijn excuses aangeboden na een uitspraak over een Russisch schip dat in Zuid-Afrika wapens zou hebben opgehaald, meldt het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.