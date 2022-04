Man vindt schilderijen in vuilniscontainer die miljoenen waard blijken te zijn

Oekraïner ontdekt dat zijn broer in Boetsja is vermoord: “Waarom? Hij liep gewoon over straat”

Door het oorlogsgeweld in Oekraïne zijn heel wat mensen vermist. Familieleden verkeren in voortdurende onzekerheid: leven hun broer, vader of moeder wel nog? Een cameraploeg legde in Boetsja het schrijnende moment vast waarop een man te weten komt dat zijn broer is vermoord. “Hoe moet ik dit aan zijn dochtertje van zeven jaar oud gaan vertellen?”

9 april