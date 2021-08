Man verliest ouders en broer aan Covid-19 na familiediner: “Ze wilden zich niet laten vaccineren”

Francis Goncalves (43), een chef-kok, hoopt dat andere sceptici zich door zijn verhaal aangemoedigd zullen voelen om zich wel te laten prikken.

Lees ook Coronavaccinatie wordt verplicht voor Amerikaanse soldaten

De man meent dat zijn vader Basil (73) Covid opliep terwijl hij kort in het ziekenhuis was opgenomen vanwege nierstenen. Zijn moeder Charmagne (65) en broer Shaul (40) zijn vervolgens besmet geraakt tijdens een familiediner in Portugal - waar ze ook woonden.

Een paar dagen nadat zijn familieleden de maaltijd samen hadden genuttigd, kreeg zijn broer “het gevoel dat hij heel erg moe was”. Ook zijn ouders werden ziek. Zowel de gezondheid van zijn broer als zijn vader verslechterde zienderogen waarna Francis een manier probeerde te vinden om zo snel als mogelijk naar Portugal te gaan. Maar ze stierven voordat hij daar toekwam.

Kunstmatige coma

Eens in Portugal ontdekte Francis dat zijn moeder al in een kunstmatige coma lag. Hij mocht nog even naar haar toe. “Dat was al een teken dat het niet goed ging.” Enkele dagen later stierf ook zij.

Zijn ouders en broer hadden ze de kans gekregen om zich te laten inenten, maar ze hadden een vaccinatie afgewezen. “Ze raakten verstrikt in antivaccinatiepropaganda”, vertelt Francis. “Dergelijke propaganda richt zich op mensen die bang zijn en ze trappen in die val. Ik heb met zo veel mensen gesproken die doodsbang zijn voor het vaccin en het kost echt levens.”

“Kerngezond”

Volgens Francis hadden zijn ouders onderliggende gezondheidsproblemen, maar zijn broer was “de gezondste persoon die hij kende”. “Als hij niet aan het sporten was in de fitness, dan ging hij wandelen. En hij dronk al vijftien jaar geen druppel alcohol en at volledig plantaardig.” De man is er dan ook rotsvast van overtuigd dat een vaccin zijn leven zou hebben gered.

Op amper een week tijd heeft Francis zijn familie verloren. Het is amper te vatten. “Mijn vader heeft alles gegeven. Hij zou kapotte schoenen dragen, zodat wij het goed konden hebben. Hij hield van mama en zij van hem. Mijn moeder zou alles voor ons doen. Mijn broer was mijn beste vriend.”