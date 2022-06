Man verliest op dronken avond USB-stick met persoonlijke gegevens van 460.000 inwoners van zijn stad

De openbare omroep NHK meldde dat de werknemer, een man van in de 40, op straat in slaap was gevallen nadat hij alcohol had gedronken in een restaurant. Toen hij wakker werd, was zijn tas met de USB-stick verdwenen. De man werkt voor een bedrijf dat uitkeringen verstrekt aan huishoudens. Op dinsdag ging hij naar het informatiecentrum van het stadsbestuur en zette de gegevens van de inwoners op een stick. De gegevens omvatten de namen, geboortedata en adressen van 465.177 mensen, de gehele bevolking van de stad.

Verboden

De USB-stick is gecodeerd en er is nog geen datalek bevestigd, aldus de autoriteiten. Het bedrijf voegde eraan toe dat de werknemer wel toegang had tot de gegevens, maar geen toestemming had gekregen om ze op een apart elektronisch apparaat over te zetten. In de verklaring werd de werknemer ook verweten dat hij de gegevens na zijn werk op het stadskantoor niet van de flashdrive had gewist en dat hij de stick persoonlijk had meegenomen in plaats van een veilige transportmethode te gebruiken.