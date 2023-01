Man van Belgische Ann-Laure die overleed tijdens aanslag in New York bezoekt voor het eerst plek van gruweldaad: “Alle details komen nu naar boven”

In New York is het proces gestart over de zogenoemde Halloween-aanslag in Manhattan. Op 31 oktober 2017 reed een man met een pick-uptruck in op voetgangers en fietsers, in naam van terreurgroep IS. Daarbij kwamen acht mensen om het leven, onder wie de Belgische Ann-Laure Decadt (31). Haar man Alexander Naessens is in New York voor het proces. Samen met de zus van Ann-Laure, die de aanslag overleefde, bezoekt hij de plek waar de gruweldaad plaatsvond. “Het is de eerste keer dat ik hier op deze plaats ben”, vertelt hij aan VTM NIEUWS. De getuigenissen die hij tot nu toe gehoord heeft, zijn van mensen “met heel veel moed”. Ze helpen hem begrijpen wat er die dag is gebeurd. “Alle details komen nu naar boven”, zegt hij.