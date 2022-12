Man van 69 opent vuur op straat in Parijs: drie doden en drie gewonden, beelden tonen arrestatie van verdachte

In Parijs zijn schoten gelost op straat waarbij drie doden en drie gewonden zijn gevallen. Dat heeft het Franse parket meegedeeld. Een van de gewonden is er ernstig aan toe. De schietpartij vond plaats in het tiende arrondissement van de Franse hoofdstad. De schutter is aangehouden. Het gaat om een man van 69, die volgens BFM TV vorig jaar nog werd opgepakt omdat hij een migrantenkamp had aangevallen met een zwaard. Hij “was onlangs vrijgelaten”, zei de Parijse procureur Laure Beccuau. De politie onderzoekt of de dader een racistisch motief had.

Vanmiddag kort voor 12 ur opende een man het vuur op de openbare weg in het tiende arrondissement van Parijs. Hij verwondde zes mensen en raakte ook zelf gewond. Drie van zijn slachtoffers zijn inmiddels overleden, een andere is zwaargewond. De schietpartij vond plaats nabij een Koerdisch centrum in de Rue d’Enghien.

Volgens omstanders werd er geschoten in een Koerdisch centrum, een restaurant en een kapsalon. “Er waren zeven tot acht schoten op straat, het was totale paniek, we sloten onszelf binnen op”, getuigde een winkelier uit een nabijgelegen pand die anoniem wenste te blijven aan AFP.

De schutter, een man van 69 die zelf gewond raakte en naar het ziekenhuis werd overgebracht, zou zijn gearresteerd in het kapsalon, waar volgens getuigen twee mensen in hun benen waren geschoten. Andere getuigen zeggen dat de schutter het specifiek op Koerden had gemunt. Zijn motief is nog niet bekend, al lijkt dat racistisch van aard. Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend voor moord, opzettelijke doodslag en zware geweldpleging. De antiterreurafdeling van het parket bekijkt of de gebeurtenissen al dan niet als een terreurdaad moeten worden beschouwd en zal op basis van die inschatting eventueel de zaak in handen nemen.

De verdachte is bij de Franse veiligheidsdiensten gekend voor twee feiten van poging doodslag, verklaarde een politiebron aan het Franse persagentschap AFP. Die feiten vonden plaats in 2016 en december 2021. Volgens BFM TV was de verdachte vorig jaar aangehouden voor een aanslag met een zwaard tegen een migrantenkamp in het twaalfde arrondissement van Parijs. Hij werd toen ook al onderzocht voor een racistisch gemotiveerde misdaad.

Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo bedankte de politie op Twitter voor het “doortastend ingrijpen bij de vreselijke aanslag”. “Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun families.” De burgemeester is momenteel met vakantie. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin gaat naar de plek waar geschoten werd.

