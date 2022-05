Man uit Marioepol stapt 225 kilometer samen met hond richting de vrijheid: “Ik wilde onzichtbaar zijn”

“Het doel was om de onzichtbare man te zijn”, zegt Igor Pedin aan The Guardian. Hij wilde als een geest met zijn kleine trolley met voorraden en zijn hond Zhu-Zhu door het helse landschap van de belegerde havenstad Marioepol trekken naar de relatieve veiligheid van de Oekraïense stad Zaporjzja.

Dat is het equivalent van te voet van Oostende naar Durbuy lopen, maar dan door een oorlogsgebied met aanstormende konvooien tanks, pantservoertuigen en nerveuze Russische soldaten die naar Marioepol racen. Het betekende mijnen ontwijken en vernielde bruggen oversteken met zijn hond. Hij passeerde langs smeulende huizen en huilende mannen en vrouwen met hartverscheurende verhalen.

Strompelen

Pedin, een voormalige scheepskok, bleek niet zo onzichtbaar te zijn als hij dacht. Zijn buitengewone prestatie zou zelfs zo groot zijn dat Russische soldaten bij een van de vele controleposten die hij passeerde, in de stilte van de avond bijeenkwamen om zijn verhaal aan te horen, sigaretten in zijn zakken stopten voor de verdere reis en hem succes wensten.

Pedins definitieve besluit om Marioepol te verlaten nam hij op 20 april, herinnert hij zich. Op dat moment hadden Russische soldaten zijn deel van de stad bereikt. “Er was al weinig meer om voor te blijven. Er was nauwelijks voedsel of water, de doden stapelden zich op in de straten”, zegt Pedin.

De eerste taak voor Pedin en Zhu-Zhu was om de vijf kilometer naar de rand van de stad af te leggen. Hij geloofde eerst niet dat zelfs dit doel bereikt zou worden. Hij verliet zijn huis aan de Tkochenko-Petrenkostraat bij de haven van Marioepol op 23 april om 6 uur ‘s ochtends en het duurde twee uur om door de kraters, verwrongen staal en niet-ontplofte munitie te strompelen, noordwaarts richting de Kyprinostraat, waar verschillende lichamen op de weg lagen.

Explosie

Russische soldaten deelden voedsel en water uit aan het einde van lange rijen wanhopige mensen met asgrauwe gezichten. Hij stoof door de menigte, vermeed oogcontact met de soldaten, en zette zijn tocht verder. “Voor hen zag ik eruit als een zwerver, ik was niets. Ik was vuil en bedekt met stof. Ik liep via deze snelweg de stad uit en bovenaan draaide ik me om. Ik keek terug naar de stad en zei tegen mezelf: het was de juiste beslissing. Ik zei vaarwel. Er was een explosie. Ik draaide me om en liep verder”.

Hij liep langs uitgebrande militaire voertuigen. Hij hoorde alleen zijn hond en het lawaai van beschietingen achter hem. Totdat een konvooi pantservoertuigen, zo zwaar dat ze het asfalt onder zijn voeten deden trillen, voorbijtrok. Hij hurkte neer en nam de doodsbange Zhu-Zhu in zijn jas tot ze voorbij waren. “Ik was toen een onzichtbare man,” herinnert hij zich.

Zijn doel was de stad Nikolske, 20 km verderop. Tegen de tijd dat hij de eerste huizen bereikte, was het donker en erg koud geworden. “Ik zag een man voor zijn huis. Hij zei: ‘Jongeman, wil je wat met me drinken? Vandaag heb ik mijn zoon begraven. Laten we drinken op mijn zoon”.

Pedin stopte 15 jaar geleden met drinken, maar hij kon niet weigeren. Hij dronk twee glazen wodka, terwijl zijn nieuwe vriend de fles leeg dronk. “Hij vertelde me dat de Russen op 3 maart in Marioepol zijn 16-jarige zoon hadden vermoord. Nadat de zoon verdwenen was, heeft hij wekenlang naar hem gezocht in Marioepol. Hij vond het graf van zijn zoon en Russische soldaten zeiden dat hij hem met zijn handen moest opgraven als hij het lichaam wilde hebben”.

Maagzweer

Pedin sliep die nacht op de zetel van de man en werd om 6 uur ‘s ochtends wakker. Hij wist dat de enige uitweg naar Zaporizja door de stad was. “Toen ik de stad verliet was er een controlepost: Tsjetsjenen. Ze hadden me gezien en twee van hen kwamen op me af. ‘Waar ga je heen? Waar kom je vandaan”, vroegen ze.

Pedin werd meegenomen, gecontroleerd en bedreigd door de soldaten. Hij loog over zijn tocht en zei dat hij naar het ziekenhuis in Zaporizja moest geraken omdat hij een maagzweer had. Ze gaven hem een document mee en lieten hem vertrekken. Wat verder in Rozivka liep Pedin alweer tegen een controlepost aan. Maar met zijn nieuwe document kon hij dit gemakkelijk passeren. Wanneer hij in het volgende dorp, Verzhyna, aankwam, was het pikdonker. “Plotseling werd ik verblind door zaklampen. Er waren zes soldaten. Ze schreeuwden naar me en ik stak mijn handen op. Ze zeiden dat ik mijn hemd uit moest doen, haalden mijn tas leeg. Het was ijskoud. Ze bevolen me hen te volgen. We gingen naar binnen in een gemeenschapscentrum dat dienstdeed als hun hoofdkwartier”.

Pedin kreeg wat rundvlees in blik en wat soep en werd in een kleine kamer gezet met een stalen bed in de hoek. Hij kreeg te horen dat als hij voor de ochtend zou vertrekken, hij zou worden doodgeschoten. Hij kroop ‘s morgens langs de slapende soldaten en knikte naar iemand die op wacht stond toen hij vertrok. Hij liep die dag 14 uur en kwam rond 20.00 uur weer bij een controlepost aan waar hij opnieuw werd gefouilleerd. De soldaten wezen hem naar een klein verlaten huis waar hij kon slapen. Maar hij vertrok weer om 6 uur ‘s morgens toen de zon opkwam.

“Ik zag een grote man van in de zestig. Hij vroeg: ‘Waar kom je vandaan?’ Ik zei Marioepol. Hij riep naar zijn vrouw om eten te brengen. Ze gaven me een zak brood, ui, gebakken varkensvlees en komkommer. Ze drongen aan om bij hen te rusten, maar ik liep door”.

Glorie

Pedin was inmiddels uitgeput en toch moest de grootste hindernis nog komen. Een brug over de weg die hij moest oversteken, was vernield, waardoor er een steile val van 30 meter overbleef op de spoorrails eronder. Pedin bond zijn hond vast met zijn tas en testte de oversteek. Het was te doen. Hij ging terug en stak opnieuw over met zijn tas. Toen keerde hij terug en nam zijn hond mee. “Ik riep dolgelukkig: het is ons gelukt!”.

Na nog een controlepost en een overnachting bij soldaten kwam Pedin aan in de stad Tokmak. Hier werd hij geconfronteerd met twee grote heuvels. “Mijn hond kon gewoon niet meer verder. Ik moest de weg oplopen met mijn tas, en dan terugkomen om hem naar boven te dragen. Ik zei: Als je niet loopt gaan we allebei dood, je moet lopen. Hij liep de volgende heuvel op”.

Na een tocht van meer dan 200 km zag Pedin een Oekraïense vlag voor zich, waar soldaten de documenten van de mannen controleerden en hen lieten gaan. “Een chauffeur nam me mee en zette me af in het centrum van Zaporizja bij een tent. Hij had niets gezegd tijdens de reis, maar gaf me 1.000 Grivna (32 euro)”.

Pedin liep de tent binnen, vol met vrijwilligers. Een vrouw vroeg hem of hij hulp nodig had. Hij werd even stil en zei toen ja. “De vrouw vroeg: ‘Waar kom je vandaan?’ Ik zei: Ik kom uit Marioepol”. Ze schreeuwde: ‘Marioepol!’ herinnert Pedin zich met een glimlach. “Ze riep naar iedereen: deze man is te voet uit Marioepol gekomen. Iedereen stopte. Ik denk dat het mijn moment van glorie was”.